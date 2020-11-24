Карантин не поможет: Мясников предупредил о новом смертельном вирусе

Карантин не поможет: Мясников предупредил о новом смертельном вирусе
Александр Мясников. Кадр youtube.com
Количество летальных исходов станет больше почти на 40%, чем от коронавируса

Уже через три года мир может охватить новая пандемия – таким предупреждением напугал Билл Гейтс. С ним согласился доктор Александр Мясников, добавив, что вирус, скорее всего, будет сильнее COVID-19.

По словам врача, коронавирус, унесший жизни более 36 тыс. человек только в России, не так опасен, как ожидаемая специалистами инфекция. О грядущей пандемии было известно: и что вирус появится в Китае, и что вакцины от него не будет. Однако "ждали птичий грипп с большой смертностью", а пришел "слабенький, легонький COVID", который показал, что человечество не готово даже к нему.

Мясников напомнил о словах эпидемиологов, предупреждающих: серьезная смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Он пояснил в беседе с "Царьградом", что при том же птичьем гриппе смертность повысится до 35-40% вместо 1,5% при коронавирусе, и тогда карантин ситуацию уже не исправит.

Напомним, что в своем новом подкасте основатель Microsoft предупредил о новой пандемии, которая по одному из сценариев наступит через 20 лет, а по другому – через три года. При этом, по словам Гейтса, человечество к новому вирусу будет готово.

Кроме того, миллиардер заявил и об угрозе экологического кризиса, последствия которого превзойдут вред от COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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