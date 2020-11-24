Распоряжение материнским капиталом может стать обратимым

Женщины смогут отзывать средства маткапитала из Пенсионного фонда, направленные ранее в счет будущей накопительной пенсии. Обсуждение законопроекта в окончательном чтении запланировано в нижней палате парламента на конец 2020 года.

Женщины смогут передумать и забрать материнский капитал из пенсионных накоплений при одном условии: если в течение 6 месяцев после подачи заявления в ПФР они пустят деньги на другие разрешенные законом статьи расходов. Например, на покупку жилья, образование, лечение ребенка. В крайнем случае, можно будет написать заявление о продлении указанного срока, сообщает "Парламентская газета".

Сейчас после рождения первого ребенка полагается материнский капитал в размере 466 тыс. рублей. Выплаты за второго ребенка подняли до 616 тыс. руб., напоминает URA.RU. В 2021 г. маткапитал будет проиндексирован.

Ранее правительство РФ указало случаи, когда маткапитал может быть использован повторно.

О самых удачных вложениях в рамках накопительной пенсионной программы рассказали эксперты.