До главного праздника остается чуть больше месяца – самое время начать подготовку

Что надеть 31 декабря, какие цвета принесут удачу на встрече нового года специально для читателей "Утро.ру" рассказал астролог Олег Персидский.



Покровителем 2021 года является Белый Металлический Бык. Это животное – домашнее, поэтому встречать Новый год стоит в домашней обстановке. Бык – гостеприимное животное, значит, отметить нужно с размахом: накрыть богатый стол, позвать много друзей. По восточному гороскопу, Бык – консервативен, хозяйственник, борец за справедливость. Он трудолюбивый, целеустремлённый, уравновешенный, способный идти к своей цели до конца. Бык – трудяга.

Что надеть на Новый год 2021

При выборе одежды стоит помнить о правиле: "Поменьше излишеств. Побольше естественности".

В чем мужчинам встречать Новый год

Предпочтение астролог советует отдать классическому стилю. Для мужчин это одежда всех оттенков коричневого, пепельного, серого. Можно выбрать также чёрный цвет. Предпочтительна натуральная ткань.

В чем женщинам встречать год Быка

Дамы помимо классики также могут надеть платье в народном стиле.

Для празднования Нового года 2021 лучше выбрать спокойные оттенки серого, бежевого, голубого, серебристого, белый и пастельные цвета. Удобно, что они будут сочетаться друг с другом. Это могут быть и оттенки жёлтого, золотого, коричневого, зелёного. Чёрный цвет – тоже допускается.





Учитывая, что 2021 будет годом Быка, не стоит надевать красное, а также наряды со "звериными" принтами (леопардовый, например). Быку такая "хищная" расцветка не понравится. Лучше отдать предпочтение растительным, цветочным орнаментам.

Считается, что угодившему Быку цветом и стилем своей одежды в новогоднюю ночь будет везти весь год в финансовом плане.

Наряд также должен быть выполнен из натуральных тканей (хлопок, лён, шёлк, шерсть). Подкрепите свой образ серебряными и золотыми украшениями.

Макияж. Бык Металлический – значит, выбираете золотистую или серебристую гамму, металлик. Либо предпочтите макияж в стиле "нюд".

Маникюр. Бежевый, золотистый, с блёстками, белый, пастельные тона. Избегайте наклеек, рисунков и т.д. – это неактуально.

Обувь: выбирайте металлические оттенки – будет идеально! Совет для мужчин и женщин – если даже праздник у вас дома, то переобуйтесь из тапочек в туфли, таким образом вы продемонстрируете уважение к покровителю года, Быку.

О том, что нас ждет в новом 2021 году – читайте в гороскопе для всех знаков Зодиака.

