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Что надеть
31 декабря, какие цвета принесут удачу на встрече нового года специально для
читателей "Утро.ру" рассказал астролог Олег
Персидский.
Покровителем 2021 года является Белый Металлический Бык. Это животное – домашнее, поэтому встречать Новый год стоит в домашней обстановке. Бык – гостеприимное животное, значит, отметить нужно с размахом: накрыть богатый стол, позвать много друзей. По восточному гороскопу, Бык – консервативен, хозяйственник, борец за справедливость. Он трудолюбивый, целеустремлённый, уравновешенный, способный идти к своей цели до конца. Бык – трудяга.
При выборе одежды стоит помнить о правиле: "Поменьше излишеств. Побольше естественности".
В чем мужчинам встречать Новый год
Предпочтение астролог советует отдать классическому стилю. Для мужчин это одежда всех оттенков коричневого, пепельного, серого. Можно выбрать также чёрный цвет. Предпочтительна натуральная ткань.
В чем женщинам встречать год Быка
Дамы помимо классики также могут надеть платье в народном стиле.
Макияж. Бык Металлический – значит, выбираете золотистую или серебристую гамму, металлик. Либо предпочтите макияж в стиле "нюд".
Маникюр. Бежевый, золотистый, с блёстками, белый, пастельные тона. Избегайте наклеек, рисунков и т.д. – это неактуально.
Обувь: выбирайте металлические оттенки – будет идеально! Совет для мужчин и женщин – если даже праздник у вас дома, то переобуйтесь из тапочек в туфли, таким образом вы продемонстрируете уважение к покровителю года, Быку.
О том, что нас
ждет в новом 2021 году – читайте в гороскопе для всех знаков Зодиака.
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