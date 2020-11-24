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Ежедневно кухонная столешница подвергается воздействию со стороны. Рано или поздно ее поверхность теряет былой привлекательный вид. Неудивительно, ведь хозяйки постоянно совершают какие-либо действия на ней – режут продукты, переставляют посуду и так далее. Однако можно продлить срок эксплуатации столешницы. Для этого достаточно не совершать некоторых ошибок.
Ошибка №1. Нежелательно использовать абразивные чистящие средства
Дело в том, что они негативно воздействуют на материал, из которого изготовлена столешница. Результатом может стать появление белых пятен, портящих весь вид.
Ошибка №2. Нужно избегать сильного перепада температур
Речь здесь идет о бытовой технике, расположенной на столешнице. Необходимо проверить, не нагревается ли дно приборов. Если да, то важно подставить под низ деревянную доску или специальную подставку. В противном случае кухонная поверхность начнет портиться.
Ошибка №3. Нужно быть аккуратными с кислотосодержащими продуктами
Попадание кислоты на столешницу может обернуться тем, что на ней образуются некрасивые пятна. Если на поверхность все-таки попали уксус или лимонная кислота, сразу же вытрите загрязнение влажной тряпкой и посыпьте место пищевой содой. Это моментально нейтрализует кислоту.
Ошибка №4. Не оставляйте лужицы воды на столешнице
Если вы забудете промокнуть попавшую на кухонную поверхность воду, то на столешнице останутся заметные следы.
Ошибка №5. Берегите столешницу от острых предметов
Резать продукты необходимо на специальных досках. Иначе на столешнице появятся некрасивые царапины.
Ошибка №6. Нельзя ставить на кухонную поверхность горячую посуду
Снятую с плиты сковородку или кастрюлю нужно ставить на разделочную доску или подставку под горячее. Если ставить посуду прямиком на столешницу, то появления трещин и изменения цвета избежать не получится.
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