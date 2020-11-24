Пенсионный фонд станет не нужен

Содержание Пенсионного фонда России (ПФР) дорого обходится государству. С развитием современных цифровых технологий от этого избыточного звена можно будет избавиться. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, нынешнее пенсионное ведомство – это раздутая бюрократическая организация с большим количеством сотрудников и помещений, за которые нужно платить. Цифровизация позволит внедрить новые способы движения денег по стране, пишет РИА "Новости".

"Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен, - допустил Жириновский. – Пенсии (будут) платить напрямую гражданам".

Идею ликвидации ПФР ранее выдвигал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, но эксперты сомневаются, что такие перемены встретят положительный отклик россиян.

Ранее правительство РФ реформировало структуру институтов развития, упразднив одни и объявив о слиянии других. В частности, корпорация "Роснано" перешла в управление ВЭБ, а ее бессменный глава Анатолий Чубайс лишился должности.