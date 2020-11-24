С засухой на полуострове не справиться ни с помощью осадков, ни с помощью скважин

Предпринимаемые российским властями меры по ликвидации водного дефицита в Крыму не принесут ожидаемого результата. В этом убежден эксперт по геоинформационным системам Мирового центра данных по устойчивому развитию Сергей Гапон. В лучшем случае, удастся добиться кратковременного улучшения ситуации.

Эксперт раскритиковал идею бурить новые скважины, считая это пустой тратой сил и денег. По его мнению, через несколько месяцев скважина себя исчерпает и воды опять не будет.

"Это, конечно же, путь в никуда",

– приводит мнение Гапона проект "Радио Свободы" портал "Крым.Реалии".

Рассчитывать на решение проблемы естественным образом, то есть с помощью осадков, тоже не стоит. По словам Гапона, весь ноябрь в Крыму шли дожди, однако снимки из космоса показывают, что ситуация не улучшилась, даже наоборот – вода продолжает оголять берега, отметил эксперт в интервью УНН.

Украинское издание отмечает, до 2014 г. жители полуострова потребляли днепровскую воду. Но затем Киев прекратил поставки по Северо-Крымскому каналу и сейчас не ведет на этот счет никаких переговоров с Москвой.

В РФ, в свою очередь, указывают, что вырабатывают планы по налаживанию водоснабжения Крыма без помощи Незалежной, а о поставках воды с Украины даже не думают, поскольку опасаются, что ее могут отравить.

Накануне крымские власти обратились к жителям Ялты с предупреждением, что запасы в водохранилищах сокращаются.