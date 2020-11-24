Эпидемическая ситуация в стране изменила форму проведения многих мероприятий. Как это повлияло на организацию самой легендарной распродажи года? В этой статье будут ответы на волнующие вопросы и дана четкая инструкция, которая поможет приобрести товары по самым вкусным ценам.

Чего ожидать от "Черной пятницы 2020"?

Экономика страны сильно пошатнулась после распространения коронавируса и принятия мер по его устранению. Ситуация накалялась долгие месяцы, и некоторые предприниматели просто не выдержали такой нагрузки. Малый бизнес понес самые большие потери, вследствие чего полюбившиеся нам уютные магазинчики просто закрылись без надежды на возвращение.

В то же время онлайн-сервисы стали интенсивнее предлагать свои услуги и продукцию, ведь пока люди на самоизоляции, есть возможность получать все необходимое через интернет. Но и это мнение оказалось ошибочным. Пострадали не только маленькие предприятия – многих работающих людей сократили, снизили зарплату или сняли с должности. Поэтому потенциальные клиенты стали беречь каждую копеечку и удовлетворять жизненные потребности по низким ценам, внимательно анализируя предложения конкурентов и выбирая товар, который могут себе позволить.

Промокоды, акции, магазины низких цен стали спасательным кругом для людей, которые попали под раздачу эпидситуации. Каталоги, которыми раньше никто не пользовался, теперь нарасхват. А самое неожиданное, что люди не только ищут в них мебель, одежду и предметы интерьера, но и активно отслеживают цены на еду, детские товары, средства первой необходимости и всё, что может понадобиться на долгое время. Ведь если перестанут завозить привычные для семьи вещи или цены на них повысятся, придется искать аналог и выкручиваться из такой непростой ситуации.

История организации "Черной пятницы" в США и России

"Черная пятница" стала знаменательным днем для всех любителей шопинга в США. Это та самая пятница, которая наступает после Дня благодарения и является открытием легендарных рождественских распродаж. Такой обычай появился в 19 веке и продолжает свое существование до сих пор, получив известное имя в 1966 году.

Лозунг "Закажи товары из Америки с большой скидкой" привлек внимание многих наших покупателей, которые стали активными участниками самой легендарной распродажи в мире. С 2012 года на сайте промокодов посетители могли отслеживать ассортимент самых популярных американских интернет-магазинов и заказывать понравившийся продукт. Консультанты активно работали с клиентами, помогая оформлять заказ, узнавать последние новинки, тренды и совершать покупки с невероятными скидками.

В 2013 году Москва стала официальным участником "Черной пятницы", чему все очень рады. Ритейлы поддерживают и развивают эту идею, создавая для клиентов лучшие условия оформления заказов, активно подсказывают, "где выгодно покупать" и "на что сейчас есть скидки".

Почему "Черная пятница" вдруг стала такой популярной моделью приобретения необходимых вещей? Потому что это реальная выгода для людей, которая позволяет исполнить мечту и приобрести товары по головокружительным скидкам. Первым покупателям обычно предоставляется скидка от 50 до 80% с целью привлечь к акции как можно больше людей. В этом году ожидаются такие же невероятные скидочные предложения в Москве в диапазоне от 20 до 70%. Но это еще не все. Внимательно следите за акциями – и сможете поймать скидки до 90% на эксклюзивную продукцию.

Когда интернет-продажи были не так актуальны, на рынке возникал хаос из предложений конкурентов. Каждый пытался продать более выгодно для себя и клиента, чтобы остаться в плюсе. При этом создавалась достаточно негативная атмосфера, в которой покупателю было совершенно неуютно и глаза разбегались в разные стороны. Теперь же все заказы и покупки постепенно перетекают в интернет-пространство, где существует такая же высокая конкуренция, но обстановка для покупателя создается более благоприятная.

Почему "Черная пятница" взяла такое имя?

В США при бухгалтерском учете прибыль обозначается черным цветом, а убыль отмечается красным. Делаем вывод, что главная распродажа года является "прибыльным и выгодным днем". Поэтому проведите день с пользой для себя!

Сколько длится "Черная пятница 2020" в России?

Начало мероприятия: 26 ноября в 00:00. Окончание мероприятия: 29 ноября в 23:59.

Какие города примут участие в знаменитой распродаже?

Розничные магазины готовят на "Черную пятницу" специальные акции и предложения. Но торговых точек чрезвычайно много, да и людных мест в этом году настоятельно советуют избегать. Так что фаворитом явно станет онлайн-торговля.

Многие интернет-магазины имеют свою службу доставки или пользуются услугами известных компаний. Это очень удобно, поскольку товары, которые вы не могли найти в своем городе, привезут из другого в почтовое отделение или в пункт доставки, а иногда и прямо на дом, курьером.

Что покупать в "Черную пятницу"?

Как показывает анализ, проведенный специалистами крупнейшего агрегатора цен Price.ru, принадлежащего бизнесмену Армену Саркисяну, чаще всего жители России заказывают в интернете со скидкой одежду, обувь, мебель, товары для дома, еду, спорттовары и бытовую технику. Причем приобретать все это многие предпочитают не в отечественных онлайн-магазинах, а в Китае.

Специалисты Price.Ru отмечают и изменение структуры спроса – если раньше в КНР заказывали всякую мелочь, то теперь в Россию везут мебель, бытовую технику и даже сварочные аппараты, пилы и газонокосилки.

В 2020 году доходы многих жителей России из-за пандемии и ограничений, связанных с нею, снизились, и главным критерием для покупателей стала низкая цена. Зато возрос спрос на товары для дома – аналитики Price.Ru отмечают, что россияне стали активнее интересоваться скидками на холодильники, кофемашины и тренажеры, а также экономить на сезонной одежде. Пользователи ищут скидки на смартфоны и ноутбуки – теперь они нужны даже школьникам, и не для развлечений и общения, а для получения дистанционного образования.

Чтобы сэкономить на покупке необходимых товаров, россияне также пользуются промокодами. В 2020 году рекордный спрос, по выводам аналитиков Price.Ru, наблюдается на промокоды аптек, крупнейших интернет-магазинов и компаний, которые доставляют продукты питания. Пользователи активно интересуются промокодами сервисов, связанных с онлайн-образованием.

Все предложения в одном месте

В "Черную пятницу" магазины предоставляют скидки на самые разные товары. Оценить все разнообразие предложений можно на специальных порталах, где аккумулируется информация о магазинах и скидках. К примеру, на сервисе Price.Ru Армена Саркисяна.

Это один из самых популярных интернет-сервисов на российском рынке. С помощью него можно сравнивать цены на вещи конкурентов и открывать подборку товаров в необходимой категории.

Компания Армена Саркисяна Рrice.ru входит в холдинг S8Capital. Эта структура коммерческих организаций направлена на финансовую сферу, активы, электронную коммерцию, телекоммуникации, цифровые средства массовой информации и розничную торговлю. Холдинг владельца "Столото" Армена Саркисяна действует на основе высокоструктурированной IT-системы, которая обслуживает сервисы и управляет бизнесом, работая с крупными данными. Саркисян Армен Меружанович собрал в составе холдинга команду специалистов, способных разрабатывать собственные технические решения и проводить аналитическую работу. Так что можно быть уверенными – на Price.ru представлена адекватная информация о скидках "Черной пятницы".

На платформе собрана информация с 4000 магазинов и оформлена оценка 23 млн товаров. Активные клиенты получают самые топовые предложения со скидками, около 11 тысяч промокодов и кэшбек из 650 магазинов.

Как заранее подготовиться к распродаже и стать самым везучим участником?

Инструкция "Как участвовать в распродаже на сайте price.ru":

Чтобы совершить выгодные покупки, нужно за несколько дней обозначить потребности и необходимые товары, которые их закрывают, сделать анализ конкурентов: оценить предложение, почитать отзывы, узнать все о доставке и производителе. Если вы станете анализировать заранее, то к началу распродажи уже будете понимать среднюю стоимость, самые выгодные условия магазинов и поймаете удачу за хвост, совершив сделку по самым крутым скидкам. Будьте внимательны, ведь каждый магазин создает свои уникальные акции, которые могут подойти именно вам. Для этого нужно тщательно проверить список магазинов и определиться с примерной покупкой. Запомните 2-3 лучших варианта производителей, оцените стоимость товаров без скидок и ассортимент. В первые часы посетите для начала эти магазины, проанализируйте предложение исполнителя и примите решение о покупке. Накануне распродажи. Акция стартует 26 ноября в 00:00. Самые смелые и активные покупатели появятся уже в ночь четверга и отсчитывают секунды до начала события. Именно они всегда забирают самые сочные предложения и уникальные товары на сайте price.ru.

Если тоже хотите съесть лакомый кусочек, то ждите самого-самого начала события и действуйте незамедлительно.

Что делать на распродаже 27 ноября?

Скидки и акции никуда не пропадут, ведь это и есть главный день "Черной пятницы". Определяйтесь с тем, что вам нравится, и делайте заказы. Ведь все для этого вы уже подготовили за несколько дней до события по первому пункту инструкции.

Последний рывок

Четверг и пятница – рабочие дни, и не всем покупателям удобно следить за топами "Черной пятницы". Поэтому в Москве акция продлена еще на два дня, субботу и воскресенье. В выходные дни можно не торопясь рассмотреть все предложения, ознакомиться с конкурентами и отдать предпочтение фавориту.

Акция "Черная пятница" начнется 26 ноября в 00:00. Придерживайтесь инструкции и совершайте выгодные покупки.