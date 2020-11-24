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Эпидемическая ситуация в стране изменила форму проведения многих мероприятий. Как это повлияло на организацию самой легендарной распродажи года? В этой статье будут ответы на волнующие вопросы и дана четкая инструкция, которая поможет приобрести товары по самым вкусным ценам.
Экономика страны сильно пошатнулась после распространения коронавируса и принятия мер по его устранению. Ситуация накалялась долгие месяцы, и некоторые предприниматели просто не выдержали такой нагрузки. Малый бизнес понес самые большие потери, вследствие чего полюбившиеся нам уютные магазинчики просто закрылись без надежды на возвращение.
В то же время онлайн-сервисы стали интенсивнее предлагать свои услуги и продукцию, ведь пока люди на самоизоляции, есть возможность получать все необходимое через интернет. Но и это мнение оказалось ошибочным. Пострадали не только маленькие предприятия – многих работающих людей сократили, снизили зарплату или сняли с должности. Поэтому потенциальные клиенты стали беречь каждую копеечку и удовлетворять жизненные потребности по низким ценам, внимательно анализируя предложения конкурентов и выбирая товар, который могут себе позволить.
Промокоды, акции, магазины низких цен стали спасательным кругом для людей, которые попали под раздачу эпидситуации. Каталоги, которыми раньше никто не пользовался, теперь нарасхват. А самое неожиданное, что люди не только ищут в них мебель, одежду и предметы интерьера, но и активно отслеживают цены на еду, детские товары, средства первой необходимости и всё, что может понадобиться на долгое время. Ведь если перестанут завозить привычные для семьи вещи или цены на них повысятся, придется искать аналог и выкручиваться из такой непростой ситуации.
"Черная пятница" стала знаменательным днем для всех любителей шопинга в США. Это та самая пятница, которая наступает после Дня благодарения и является открытием легендарных рождественских распродаж. Такой обычай появился в 19 веке и продолжает свое существование до сих пор, получив известное имя в 1966 году.
Лозунг "Закажи товары из Америки с большой скидкой" привлек внимание многих наших покупателей, которые стали активными участниками самой легендарной распродажи в мире. С 2012 года на сайте промокодов посетители могли отслеживать ассортимент самых популярных американских интернет-магазинов и заказывать понравившийся продукт. Консультанты активно работали с клиентами, помогая оформлять заказ, узнавать последние новинки, тренды и совершать покупки с невероятными скидками.
В 2013 году Москва стала официальным участником "Черной пятницы", чему все очень рады. Ритейлы поддерживают и развивают эту идею, создавая для клиентов лучшие условия оформления заказов, активно подсказывают, "где выгодно покупать" и "на что сейчас есть скидки".
Почему "Черная пятница" вдруг стала такой популярной моделью приобретения необходимых вещей? Потому что это реальная выгода для людей, которая позволяет исполнить мечту и приобрести товары по головокружительным скидкам. Первым покупателям обычно предоставляется скидка от 50 до 80% с целью привлечь к акции как можно больше людей. В этом году ожидаются такие же невероятные скидочные предложения в Москве в диапазоне от 20 до 70%. Но это еще не все. Внимательно следите за акциями – и сможете поймать скидки до 90% на эксклюзивную продукцию.
Когда интернет-продажи были не так актуальны, на рынке возникал хаос из предложений конкурентов. Каждый пытался продать более выгодно для себя и клиента, чтобы остаться в плюсе. При этом создавалась достаточно негативная атмосфера, в которой покупателю было совершенно неуютно и глаза разбегались в разные стороны. Теперь же все заказы и покупки постепенно перетекают в интернет-пространство, где существует такая же высокая конкуренция, но обстановка для покупателя создается более благоприятная.
В США при бухгалтерском учете прибыль обозначается черным цветом, а убыль отмечается красным. Делаем вывод, что главная распродажа года является "прибыльным и выгодным днем". Поэтому проведите день с пользой для себя!
Начало мероприятия: 26 ноября в 00:00. Окончание мероприятия: 29 ноября в 23:59.
Розничные магазины готовят на "Черную пятницу" специальные акции и предложения. Но торговых точек чрезвычайно много, да и людных мест в этом году настоятельно советуют избегать. Так что фаворитом явно станет онлайн-торговля.
Многие интернет-магазины имеют свою службу доставки или пользуются услугами известных компаний. Это очень удобно, поскольку товары, которые вы не могли найти в своем городе, привезут из другого в почтовое отделение или в пункт доставки, а иногда и прямо на дом, курьером.
Как показывает анализ, проведенный специалистами крупнейшего агрегатора цен Price.ru, принадлежащего бизнесмену Армену Саркисяну, чаще всего жители России заказывают в интернете со скидкой одежду, обувь, мебель, товары для дома, еду, спорттовары и бытовую технику. Причем приобретать все это многие предпочитают не в отечественных онлайн-магазинах, а в Китае.
Специалисты Price.Ru отмечают и изменение структуры спроса – если раньше в КНР заказывали всякую мелочь, то теперь в Россию везут мебель, бытовую технику и даже сварочные аппараты, пилы и газонокосилки.
В 2020 году доходы многих жителей России из-за пандемии и ограничений, связанных с нею, снизились, и главным критерием для покупателей стала низкая цена. Зато возрос спрос на товары для дома – аналитики Price.Ru отмечают, что россияне стали активнее интересоваться скидками на холодильники, кофемашины и тренажеры, а также экономить на сезонной одежде. Пользователи ищут скидки на смартфоны и ноутбуки – теперь они нужны даже школьникам, и не для развлечений и общения, а для получения дистанционного образования.
Чтобы сэкономить на покупке необходимых товаров, россияне также пользуются промокодами. В 2020 году рекордный спрос, по выводам аналитиков Price.Ru, наблюдается на промокоды аптек, крупнейших интернет-магазинов и компаний, которые доставляют продукты питания. Пользователи активно интересуются промокодами сервисов, связанных с онлайн-образованием.
В "Черную пятницу" магазины предоставляют скидки на самые разные товары. Оценить все разнообразие предложений можно на специальных порталах, где аккумулируется информация о магазинах и скидках. К примеру, на сервисе Price.Ru Армена Саркисяна.
Это один из самых популярных интернет-сервисов на российском рынке. С помощью него можно сравнивать цены на вещи конкурентов и открывать подборку товаров в необходимой категории.
Компания Армена Саркисяна Рrice.ru входит в холдинг S8Capital. Эта структура коммерческих организаций направлена на финансовую сферу, активы, электронную коммерцию, телекоммуникации, цифровые средства массовой информации и розничную торговлю. Холдинг владельца "Столото" Армена Саркисяна действует на основе высокоструктурированной IT-системы, которая обслуживает сервисы и управляет бизнесом, работая с крупными данными. Саркисян Армен Меружанович собрал в составе холдинга команду специалистов, способных разрабатывать собственные технические решения и проводить аналитическую работу. Так что можно быть уверенными – на Price.ru представлена адекватная информация о скидках "Черной пятницы".
На платформе собрана информация с 4000 магазинов и оформлена оценка 23 млн товаров. Активные клиенты получают самые топовые предложения со скидками, около 11 тысяч промокодов и кэшбек из 650 магазинов.
Инструкция "Как участвовать в распродаже на сайте price.ru":
Если тоже хотите съесть лакомый кусочек, то ждите самого-самого начала события и действуйте незамедлительно.
Скидки и акции никуда не пропадут, ведь это и есть главный день "Черной пятницы". Определяйтесь с тем, что вам нравится, и делайте заказы. Ведь все для этого вы уже подготовили за несколько дней до события по первому пункту инструкции.
Четверг и пятница – рабочие дни, и не всем покупателям удобно следить за топами "Черной пятницы". Поэтому в Москве акция продлена еще на два дня, субботу и воскресенье. В выходные дни можно не торопясь рассмотреть все предложения, ознакомиться с конкурентами и отдать предпочтение фавориту.
Акция "Черная пятница" начнется 26 ноября в 00:00. Придерживайтесь инструкции и совершайте выгодные покупки.
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