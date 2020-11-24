Мужчина отрицает слова об угрозах детям

Стали известны подробности сегодняшнего происшествия в Колпино – местный житель забаррикадировался в квартире с шестью детьми. Захват подтвердили в МВД. А вот сам мужчина заявил, что насильно никого не удерживает. В Сети также появилось видео с места событий.

СМИ писали, что причиной стал бытовой конфликт. Захватчик узнал об измене супруги, после чего принялся угрожать детям расправой и даже приставил нож к горлу одного из них.

Сам мужчина рассказал журналистам, что он сидит дома и никого не трогает. "Жена – дура, гуляла где-то два дня, а теперь вызвала полицию", – опроверг он обвинения о захвате в комментарии Life.

Телеграм-канал 360tv.ru отмечает, что житель Колпино требует обменять заложников на жену. Еще одно видео с места событий опубликовал Life Shot.

Как сообщает издание, младшему ребенку всего два года, старшему – 15. По некоторым данным, отец находится в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он принимал антидепрессанты. В МВД информацию о случившемся подтвердили, сообщает РИА "Новости".

Сейчас к штурму квартиры под Санкт-Петербургом готовится спецназ. Другие детали уточняются.

Происшествие случилось в Колпино сегодня, около 13:00. Также сообщается, что мужчина вооружен топором.