Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Мировой суд Таганского района города Москвы рассмотрит дело против американской корпорации Google, которое возбужденного по инициативе Роскомнадзора из-за недостаточного уровня фильтрации во время выдачи итогов поисковых запросов контента, запрещенного в соответствии с федеральным законодательством на территории РФ.
Заседание по делу назначено на 17 декабря 2020 года.
Согласно приведенным данным, ранее надзорная служба возбудила делопроизводство в отношении Google. В ведомстве заявили, что ответчик не исполняет требований законодательства РФ, которые запрещают оставлять в поисковой выдаче интернет-ресурсы, запрещенные на территории государства. По информации Роспотребнадзора, американский поисковик не блокирует доступ к 30% контента с ресурсами запрещенного содержания.
Ведомство проинформировало ответчика о возбуждении административного делопроизводства при повторном совершении противоправного деяния, касающегося неисполнения компанией обязанностей поисковой системы. Так, в поисковых результатах Google ведомство выявило сведения о ресурсах с информацией экстремистского и порнографического, а также суицидального содержания, передает ТАСС.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур