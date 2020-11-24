Поисковая система не признает нормы законодательства РФ, оставляя в выдаче запросов запрещенную информацию

Мировой суд Таганского района города Москвы рассмотрит дело против американской корпорации Google, которое возбужденного по инициативе Роскомнадзора из-за недостаточного уровня фильтрации во время выдачи итогов поисковых запросов контента, запрещенного в соответствии с федеральным законодательством на территории РФ.

Заседание по делу назначено на 17 декабря 2020 года.

Согласно приведенным данным, ранее надзорная служба возбудила делопроизводство в отношении Google. В ведомстве заявили, что ответчик не исполняет требований законодательства РФ, которые запрещают оставлять в поисковой выдаче интернет-ресурсы, запрещенные на территории государства. По информации Роспотребнадзора, американский поисковик не блокирует доступ к 30% контента с ресурсами запрещенного содержания.

Ведомство проинформировало ответчика о возбуждении административного делопроизводства при повторном совершении противоправного деяния, касающегося неисполнения компанией обязанностей поисковой системы. Так, в поисковых результатах Google ведомство выявило сведения о ресурсах с информацией экстремистского и порнографического, а также суицидального содержания, передает ТАСС.