Участники масштабной акции "Сохраним лес" посадили 40 миллионов деревьев – присоединились все регионы России

Мероприятие прошло в нашей стране уже во второй раз

Акция "Сохраним лес" – это ответ на лесные пожары.



В этом году участники мероприятия высадили больше деревьев, чем в 2019 – 37 и 40 млн. соответственно. Участвовали в этом все российские регионы, рассказал замминистра природных ресурсов и экологии – глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Несмотря на то, что в этом году вовлечено меньшее число людей – коронавирус вынуждает принимать меры – деревья высаживали более миллиона россиян. Для сравнения – в прошлом году участвовали свыше трех миллионов человек.

Больше всего деревьев высадили в Ленинградской области – 4 миллиона. На втором месте Тюменская область – 3,5 миллиона, третью строчку "зеленого" рейтинга занимает Алтайский край с 3,2 миллионами саженцев, а на четвертом месте Белгородская область – 2,2 миллиона.

В рамках масштабного мероприятия в регионах решили и локальные задачи. К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе на месте бушевавших в 2012 году лесных пожаров посадили кедры. Подготовку почку для саженцев провели еще в 2018-м. В Мордовии там, где прошелся ураган, высадили ели и лиственницы, а в Астраханской области появились саженцы тамарикса – он помогает предотвратить эрозию почвы.

Отметим, что акция "Сохраним лес" сейчас идет в южных регионах. Финальное мероприятие состоится в Крыму уже в пятницу, 27 ноября. В конце рабочей недели на полуострове высадят восемь тысяч саженцев дуба.

К мероприятию "Сохраним лес" может присоединиться любой. Подробности об участии можно узнать на сайте сохранимлес.рф.

Инициаторы акции – Министерство природы, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы. Мероприятие проходит также при поддержке "Молодежки ОНФ".