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Власти Подмосковья хотят отменить некоторые коронавирусные ограничения в канун Нового года. О таком желании рассказал губернатор области Андрей Воробьев.
В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что новые карантинные меры вводить не планируется. Воробьев выразил надежду на то, что усилия врачей и вакцинация от COVID-19 улучшит ситуацию с эпидемией, что позволит снять некоторые ограничения.
Ранее сообщалось, что в Московской области отменили новогодние гуляния.
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