Как сохранить чистоту после уборки надолго: 5 проверенных способов

Как сохранить чистоту после уборки надолго: 5 проверенных способов
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Простые советы позволят убираться реже и качественнее

Находиться в чистой квартире – большое удовольствие. Однако часто бывает так, что уже спустя пару дней после генеральной уборки за ногами начинает таскаться пыль, а на кранах и других хромированных поверхностях появляются неприятные разводы. Однако есть секреты, которые позволят сохранить ощущение чистоты надолго. 

Отполируйте поверхности глицерином

Этот вариант отлично подойдет в том случае, если уже спустя несколько дней на поверхностях оседает заметный слой пыли. Также глицерином можно натереть краны: средство поможет в борьбе с известковым налетом. 

Кондиционер для белья поможет избавиться от пыли 

Для того, чтобы пыли стало и несколько раз меньше, необходимо небольшое количество средства добавить в ведро с водой, а после протереть поверхности. В этом случае кондиционер для белья выступит в роли антистатика и наполнит дом принятым ароматом. 

Протирайте стекла водоотталкивающим спреем 

Такой способ отлично подходит для борьбы с разводами. Побрызгайте стекла в ванной и душевой кабине этим средством, и тогда вода будет стекать по поверхности, не оставляя следов.

Мойте посуду с добавлением пищевой соды

Сода известна своими очищающими свойствами. Это средство может с легкостью справиться даже с въевшимися пятнами и жирным налетом. Также сода поможет продлить чистоту посуды и не позволит грязи быстро пристать к поверхности. 

Используйте вощеную бумагу для избавления от налета 

Вощеной бумагой следует натирать хромированные поверхности, столовые приборы, и тогда на них не будет оседать пыль, а вода не оставит разводов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно очищать кухонный гарнитур. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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