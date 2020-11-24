Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Американский корабль оказался в российских водах и был выдворен российскими военными. На Украине пытаются спасти репутацию Владимира Зеленского за счет встречи с Владимиром Путиным. Что еще нужно знать о событиях вторника – в нашем материале.

Армия

Утром произошел опасный инцидент, который мог закончиться плачевно. Американский эсминец "Джон Маккейн" вошел в территориальные воды РФ. Однако экипаж противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" прогнал американцев, пригрозив тараном.

Позже самолет НАТО устроил провокацию в Черном море, отрепетировав нападение на российские силы.

Политика

Дональд Трамп, несмотря на желание продолжить борьбу за победу на выборах президента США, распорядился наконец начать процедуру передачи власти Джо Байдену и его команде.

Политолог оценил призыв Украины к Владимиру Путину сделать шаг в отношениях насчет Донбасса. Эксперт полагает, что президента РФ тайно молят спасти лидера украинцев Владимира Зеленского от провала.

Офис Владимира Зеленского, по сообщениям СМИ, выпрашивает встречу с Владимиром Путиным, чтобы как раз спасти свое лицо глазах украинцев.

Жизнь

В Совете Федерации рассказали, как будут проиндексированы пенсии неработающим россиян. С апреля выплаты увеличатся на 2,5%.

В Колпине местный житель взял в заложники шесть детей и угрожал их убить. Однако история завершилась без потерь – все остались живы и невредимы.

Шоу-бизнес