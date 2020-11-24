Что случилось сегодня: последние новости на 24 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 24 ноября
Фото: Petty Officer 2nd Class Markus C/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Американский корабль оказался в российских водах и был выдворен российскими военными. На Украине пытаются спасти репутацию Владимира Зеленского за счет встречи с Владимиром Путиным. Что еще нужно знать о событиях вторника – в нашем материале. 

Армия

  • Утром произошел опасный инцидент, который мог закончиться плачевно. Американский эсминец "Джон Маккейн" вошел в территориальные воды РФ. Однако экипаж противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" прогнал американцев, пригрозив тараном.
  • Позже самолет НАТО устроил провокацию в Черном море, отрепетировав нападение на российские силы.  

Политика

  • Дональд Трамп, несмотря на желание продолжить борьбу за победу на выборах президента США, распорядился наконец начать процедуру передачи власти Джо Байдену и его команде. 
  • Политолог оценил призыв Украины к Владимиру Путину сделать шаг в отношениях насчет Донбасса. Эксперт полагает, что президента РФ тайно молят спасти лидера украинцев Владимира Зеленского от провала. 
  • Офис Владимира Зеленского, по сообщениям СМИ, выпрашивает встречу с Владимиром Путиным, чтобы как раз спасти свое лицо  глазах украинцев. 

Жизнь

  • В Совете Федерации рассказали, как будут проиндексированы пенсии неработающим россиян. С апреля выплаты увеличатся на 2,5%.
  • В Колпине местный житель взял в заложники шесть детей и угрожал их убить. Однако история завершилась без потерь – все остались живы и невредимы. 

Шоу-бизнес

  • СМИ сообщили, что супруга Михаила Ефремова София Кругликова готовиться развестись с ним. Однако адвокат семьи заявил, что ничего об этом не знает. 
  • Марианна Вертинская призналась в нежных чувствах бывшему возлюбленному Андрею Кончаловскому. 
Полина ИВАНОВА

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