Деньги получат все те, кто борется с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился, чтобы все соцработники, которые занимаются борьбой с коронавирусом, получали дополнительные выплаты до конца следующего года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правовом интернет-портале. Платить будут за каждую смену разным категориям медицинского персонала, военным и другим лицам.

Например, выплаты в зависимости от занимаемой должности людям, которые работают в скорой помощи составят – 2430 руб. для врачей, 1215 руб. и 950 руб. для среднего и младшего медицинского персонала соответственно.