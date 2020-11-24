Цены взлетели в несколько раз: как в Приморье наживаются на последствиях ледяного дождя

Регион медленно возвращается к нормальной жизни после разбушевавшейся стихии

Ледяной дождь в Приморье буквально заморозил жизнь в большинстве районов. Коммунальщики до сих пор пытаются справиться с последствиями, а недобросовестные граждане пытаются заработать, поднимая цены на привычные услуги и товары в несколько раз. 

Так, во многих магазинах резко подскочили цены, а из-за загруженности дорог стоимость такси увеличилась в разы, при условии, что до нужной точки водители могут добираться несколько часов. 

Особенно тяжело жителям острова Русского, ведь сейчас добраться туда практически невозможно, передает "Пятый канал". Магазинные полки пустые, а перекупщики продают необходимые товары втридорога. 

Ранее жители Приморья остались без света из-за ледяного дождя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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