Курс рубля
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Ледяной дождь в Приморье буквально заморозил жизнь в большинстве районов. Коммунальщики до сих пор пытаются справиться с последствиями, а недобросовестные граждане пытаются заработать, поднимая цены на привычные услуги и товары в несколько раз.
Так, во многих магазинах резко подскочили цены, а из-за загруженности дорог стоимость такси увеличилась в разы, при условии, что до нужной точки водители могут добираться несколько часов.
Особенно тяжело жителям острова Русского, ведь сейчас добраться туда практически невозможно, передает "Пятый канал". Магазинные полки пустые, а перекупщики продают необходимые товары втридорога.
Ранее жители Приморья остались без света из-за ледяного дождя.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур