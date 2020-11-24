Украинка поведала о слежке за ним и первых минутах после покушения

Российский политик Борис Немцов чувствовал за собой слежку в день, когда его убили. Об этом рассказала его любовница, украинская модель Анна Дурицкая. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью одиозному журналисту-соотечественнику Дмитрию Гордону.

Пани Дурицкая сообщила, что когда за ней заехал Немцов, чтобы вместе отправиться на ужин, тот нервничал.

"Он был очень встревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят", – заметила украинка.

По ее словам, в тот момент она не придала значения этим опасениям Немцова. Модель добавила, что через несколько дней он должен был проводить митинг.

Когда в политика стреляли на мосту, они находились очень близко друг к другу, и пани Дурицкая вначале не смогла понять откуда стреляют, и вообще приняла хлопки за салют. А потом пожаловалась, что ей никто не помогал и вокруг были одни равнодушные люди.



"Борис умер сразу. Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны", – вспомнила девушка.

В Киеве после возвращения из Москвы ее встречали сотрудники СБУ. При этом она отрицает, что работала на спецслужбы страны.

Модель подтвердила, что после смерти Немцова стала собственницей четырех элитных квартир в Киеве, однако отрицает, что все они были куплены на деньги политика. Пани Дурицкая пообещала написать мемуары о своих отношениях с Немцовым и призналась, что все еще не чувствует себя в безопасности.

Необходимо отметить, что Гордон задавал ей прямо наводящие вопросы, которые не требовали особой альтернативы в ответах, причем журналист обязательно указывал, с чьей стороны выдвигались те или иные версии покушения или догадки о ее роли в инциденте. В большинстве приводились цитаты из российских "прокремлевских" СМИ или политологов.

Напомним, 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы было совершено покушение на Немцова. В оппозиционного политика попали четыре пули, он скончался на месте. Дурицкая и Немцов встречались больше двух лет.

