Не лучшая находка для 2020: в пустыне США обнаружили загадочный монолит

Не лучшая находка для 2020: в пустыне США обнаружили загадочный монолит
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Объект высотой около трех с половиной метров был окружен красными скалами

В США в штате Юта нашли загадочный металлический монумент, который врыт в землю. Объект обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности, которые пролетали над местностью на вертолете.

По словам пилота, первым загадочную пластину заметил один из биологов, который сразу же захотел рассмотреть монолит повнимательнее и попросил развернуться. После приземления команда поближе подошла к обелиску и не смогла поверить своим глазам: высота объекта, расположенного между тремя скалами, составляет примерно 3-4 метра, передает телеканал "360".

По словам очевидцев, не было похоже, что монолит случайно появился в пустыне, скорее, это выглядит так, будто его намеренно установили в том месте, уточняет KSL.

В Сети уже появились шутки на тему того, что это подобные находки в 2020 году, который и без того был наполнен, мягко говоря, печальными событиями, вызывают лишь опасения. 

"Сейчас 2020 год. Чуваку следовало продолжать лететь. Это не тот год, мужик. Не тот год", – пошутили в "Твиттере". 

Пилоты также предположили, что монолит мог быть установлен большим поклонником фильма "2001: Космическая Одиссея". Точное местонахождение загадочного объекта держат в тайне. 

Ранее путешественник рассказал о жутких аномальных явлениях, которые можно увидеть на Урале. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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