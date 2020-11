В США в штате Юта нашли загадочный металлический монумент, который врыт в землю. Объект обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности, которые пролетали над местностью на вертолете.

По словам пилота, первым загадочную пластину заметил один из биологов, который сразу же захотел рассмотреть монолит повнимательнее и попросил развернуться. После приземления команда поближе подошла к обелиску и не смогла поверить своим глазам: высота объекта, расположенного между тремя скалами, составляет примерно 3-4 метра, передает телеканал "360".

По словам очевидцев, не было похоже, что монолит случайно появился в пустыне, скорее, это выглядит так, будто его намеренно установили в том месте, уточняет KSL.

В Сети уже появились шутки на тему того, что это подобные находки в 2020 году, который и без того был наполнен, мягко говоря, печальными событиями, вызывают лишь опасения.

Of course he found that thing now. It’s 2020. Dude should have kept on flying. This is not the year man. Not the year.