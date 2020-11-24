В России пройдет открытый урок "Большая перемена"

Он будет посвящен итогам первого сезона конкурса для школьников "Большая перемена"

30 ноября состоится Всероссийский открытый урок "Большая перемена": больше, чем конкурс". Он будет посвящен итогам первого сезона конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Конкурс "Большая перемена" объединил более одного миллиона школьников, став пространством возможностей для старшеклассников всей страны. Об итогах первого сезона и будущем самого масштабного конкурса в истории современной России расскажут победители "Большой перемены" и педагоги-наставники.



Гостями открытого урока станут замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, народный артист России Владимир Машков и журналист Эрнест Мацкявичюс.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ "Артек" состоялся финал первого сезона "Большой перемены". Победителями стали 600 старшеклассников. Учащиеся 11-х классов получили по одному миллиону рублей. Эти деньги они смогут направить на оплату обучения.



Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей. Средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. 1200 финалистов конкурса получат путевки в "Артек".

20 лучших школ получат по два миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон "Большой перемены" стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.