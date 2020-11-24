Стартовал конкурс "Учитель будущего. Студенты"

В этот же день открылась регистрация участников проекта на сайте конкурса

24 ноября стартовал новый Всероссийский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – конкурс "Учитель будущего. Студенты". Желающие смогут подать заявки до 25 января 2021 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Идея запустить конкурс для будущих учителей появилась в январе этого года в рамках встречи президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одаренных детей "Сириус". Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных обучающихся по педагогическим и иным программам высшего образования. Принять участие в конкурсе смогут не только студенты педагогических вузов, но и обучающиеся другим профессиям, а также те, кто планирует связать свою карьеру с педагогикой.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, которые учатся на третьем-четвертом курсах бакалавриата или первом-втором курсе магистратуры.

Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в феврале следующего года, будет включать три блока: предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации), оценку функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), а также тест на общую эрудицию. На основании этого этапа будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

Студенческий трек будет отличаться от основного конкурса. Прежде всего, он будет индивидуальным, хотя некоторые задания нужно будет выполнять командой. Межрегиональные полуфиналы будут комбинированными. Они пройдут в очном и заочном формате в трех регионах на базе педагогических вузов. На этом этапе конкурсантов ждет в большей степени оценка soft skills. Финал мы запланировали на второй квартал будущего года. Главным испытанием на нем станет настоящий урок с детьми.

Победители смогут пройти специальную образовательную программу в Мастерской управления "Сенеж", а их наставниками станут руководители ведущих образовательных учреждений из топ-500 "Лучших школ России". На полуфиналах, которые пройдут в трех городах, студентам предстоят конкурсные испытания, включающие индивидуальные и командные задания. Они будут проверять уровень предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".