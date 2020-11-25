В России хотят запретить продажу спиртного 1 и 2 января

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Во время распространения коронавируса медики сильно загружены и могут не успеть оказать помощь тем, кто отравился алкоголем

Необходимо запретить продажу спиртного в первые два дня 2021 года. Так считает член Общественной палаты, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

В новогодние праздники многократно возрастает число обращений в скорую помощь с алкогольными отравлениями. И в период распространения COVID-19  нужно снизить и без того большую нагрузку, на медиков, пояснил общественник в письме главе Минпромторга  Денису Мантурову, копия которого попала к RT. 

Хамзаев попросил министра подумать о возможности запретить торговлю спиртным по всей России с 1 по 2 января включительно. В эти дни отмечен основной всплеск обращений за срочной помощью к врачам, сообщил он, передает URA.RU.

Летом сообщалось что в России с 1 января могут вырасти цены на алкоголь. Стоимость водки предложили увеличить до 238 руб. за пол-литра, коньяка до 446 руб., а бренди – до 324

Полина ДОРОЖКИНА

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