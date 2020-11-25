Женщине посоветовали ехать на запад Украины, где она может "свистеть" на своей родной речи

Одесская пенсионерка спровоцировала яростную словесную перепалку с одной из женщин, в крайне грубой форме раскритиковав ее за отказ общаться на украинском языке. Соответствующая видеозапись успела распространиться в соцсетях.

Кадры распространил один из городских телеграмм-каналов. Судя по опубликованному видео, пассажирка трамвая потребовала от местной жительницы прекратить разговоры на русском языке и вместо этого перейти к украинскому. После встречного отказа пенсионерка перешла к открытым оскорблениям.

"Не хочешь ? Тогда сдохнешь до вечера", – в громких тонах заявляет пожилая одесситка.

В конфликт вмешался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что зачинщица перепалки гарантированно обеспечит себя тюремным сроком, если не прекратит разговаривать подобным тоном. Также пассажир трамвая посоветовал переехать пожилой женщине на западную Украину, где она сможет "свистеть", передает РИА "ФАН".

Еще одна из присутствующих предложила выгнать скандалистку из трамвая и сдать ее сотрудникам полиции.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за кассирши, осмелившейся обратиться к ней в одном из супермаркетов на русском языке. Женщина потребовала перейти к мове.