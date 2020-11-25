Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Геополитические процессы не могут быть важнее жизни и здоровья людей, поэтому не должны влиять на решение Венгрии о закупке российской вакцины против коронавируса. Так политолог Миклош Кевехази прокомментировал недовольство Евросоюза действиями властей страны.
Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил, что в Венгрии ходит немало ложных слухов о препарате "Спутник V". Однако если вакцина прошла нужные испытания, то отказываться от нее нет причин. Он подчеркнул: только власти могут принимать решение о безопасности препарата, а не политический или деловой интерес.
По словам Петера Сийярто, Венгрия, внимательно следящая за разработкой вакцины во всем мире, российский препарат получила первой в Европе и уже провела необходимые испытания. Об этом Миклош Кевехази рассказал "ПолитРоссии".
Напомним, что после проявленного Венгрией интереса к вакцине из России в Еврокомиссии высказались, что страна не имеет права на закупку препаратов без сертификации ЕС.
Политолог разъяснил, что в некоторых случаях ждать разрешения Евросоюза не обязательно. В качестве исключения препараты могут предоставить при серьезных хронических заболеваниях или угрозе жизни. Так, привить "Спутником V" смогут тех, кто входить к группу риска.
РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела