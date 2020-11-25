Венгрия пойдет против Европы ради российской вакцины

Венгрия пойдет против Европы ради российской вакцины
Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Власти страны нашли лазейку в законах ЕС

Геополитические процессы не могут быть важнее жизни и здоровья людей, поэтому не должны влиять на решение Венгрии о закупке российской вакцины против коронавируса. Так политолог Миклош Кевехази прокомментировал недовольство Евросоюза действиями властей страны.

Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил, что в Венгрии ходит немало ложных слухов о препарате "Спутник V". Однако если вакцина прошла нужные испытания, то отказываться от нее нет причин. Он подчеркнул: только власти могут принимать решение о безопасности препарата, а не политический или деловой интерес.

По словам Петера Сийярто, Венгрия, внимательно следящая за разработкой вакцины во всем мире, российский препарат получила первой в Европе и уже провела необходимые испытания. Об этом Миклош Кевехази рассказал "ПолитРоссии".

Напомним, что после проявленного Венгрией интереса к вакцине из России в Еврокомиссии высказались, что страна не имеет права на закупку препаратов без сертификации ЕС.

Политолог разъяснил, что в некоторых случаях ждать разрешения Евросоюза не обязательно. В качестве исключения препараты могут предоставить при серьезных хронических заболеваниях или угрозе жизни. Так, привить "Спутником V" смогут тех, кто входить к группу риска.

Карина СИРАЗОВА

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