Смешные анекдоты на 26 ноября

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– Я не женщина, а рабыня, ты меня не ценишь, а может, давно уже другую себе нашел, – возмущалась дама. – Все, нам пора разводиться.
– Вот это попил чайку! – высказался супруг.
– Чтобы всем было ясно: наши приехали не разговаривать.
– Передaйте, что моя мaмa передумала приезжaть к нам.
– Кинь ссылку на фильм какой-нибудь, а потом скажешь, что в кино меня сводил.
Получив утвердительный ответ и глубоко вздохнув, она стала перечислять:
– Бутерброды,
курицу, печенье, конфеты, булки с маком, жареную картошку, котлеты, пельмени и…
йогурт.
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