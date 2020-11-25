Смешные анекдоты на 26 ноября

Смешные анекдоты на 26 ноября
Фото: Christian Ohde/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Похохотать от души в четверг можно прямо с утра с шутками от "Утро.ру"
  • Муж утром попросил жену поставить чайник. Умываясь, слышал ответ;

– Я не женщина, а рабыня, ты меня не ценишь, а может, давно уже другую себе нашел, – возмущалась дама. – Все, нам пора разводиться.

– Вот это попил чайку! – высказался супруг.

  • – Почему почти вся российская военная техника так агрессивно выглядит? – спрашивает молодой внук у деда, полковника в отставке. 

– Чтобы всем было ясно: наши приехали не разговаривать.

  • Женщинa пришла в полицию и рассказала, что у нее пропaл муж. Там, записав с ее слов, как выглядит супруг, и его особые приметы, интересуются, что вначале ему сказать, если все-таки удастся найти. 

– Передaйте, что моя мaмa передумала приезжaть к нам.

  • Молодой человек, переписываясь с девушкой в интернете, сообщает, что отправил ей огромный букет по электронной почте. Она отвечает:

– Кинь ссылку на фильм какой-нибудь, а потом скажешь, что в кино меня сводил.

  • У полной женщины, сидящей на диете, спросили, что она ела сегодня.  – А йогурт зачтется? - поинтересовалась женщина.

Получив утвердительный ответ и глубоко вздохнув, она стала перечислять:           

– Бутерброды, курицу, печенье, конфеты, булки с маком, жареную картошку, котлеты, пельмени и… йогурт.

Полина ДОРОЖКИНА

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