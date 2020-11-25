Как очистить чайник от накипи без химии

Как очистить чайник от накипи без химии
Фото: pixabay.com
На помощь придут продукты и газированные напитки

Рано или поздно на стенках чайника образуется неприятная накипь. Частично она попадает и в кружку, оседая на дне в виде белой консистенции. Избавиться от известковых отложений можно без помощи сильнодействующей химии.

Для этого вам понадобятся лимон, картофельные очистки, огуречный рассол или сладкий газированный напиток.

Способ №1. Нарежьте лимон кольцами. Положите фрукт в чайник. Прокипятите, после чего оставьте цитрус в бытовом изделии еще на пару минут. По завершении процедуры вскипятите в чайнике воду, а затем тщательно промойте его.

Способ №2. Если слой накипи не слишком твердый, устранить известковые отложения помогут картофельные очистки. Мытую кожуру картофеля поместите в чайник и залейте водой. Доведите жидкость до кипения. Спустя час-два выньте очистки и отмойте налет с помощью мягкой губки.

Способ №3. Огуречный рассол – еще одно эффективное средство, которое поможет избавиться от накипи. Однако нужно понимать – после кипячения в чайнике останется не очень приятный запах, который выветрится нескоро.

Способ №4. Откройте бутылку с лимонадом и дождитесь, пока оттуда выйдут все газы. После этого залейте напиток в чайник и прокипятите.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как можно избавиться от накипи с помощью носка. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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