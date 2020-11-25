Новогодняя ревизия: что нужно выбросить из дома до праздников

Новогодняя ревизия: что нужно выбросить из дома до праздников
Фото: dbn/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Старым полотенцам и ненужной технике не место в квартире

По традиции, Новый год – время, когда нужно простить старые обиды и избавиться от всего ненужного, чтобы начать новый период с чистого листа. Относится это и к вещам, которыми давно никто не пользуется. При регулярной уборке можно обратить внимание, как много предметов скапливается в квартире и занимает лишнее место.

Что выбросить из квартиры перед Новым годом

Ревизию необходимо провести во всех комнатах. В первую очередь избавляемся от испорченных вещей: треснутой посуды, полотенец с пятнами и дырявой одежды, потерявших форму подушек, изношенной обуви и прочих предметов "про запас".

Следующий этап – уборка того, что перестало приносить удовольствие или подходить к интерьеру. Декор, свечи, спортивные тренажеры – все то, что стоит без дела и собирает пыль. Также следует избавиться от бокалов, которые просто стоят на полке порой даже в упаковке, и кулинарных книг.

На помойку нужно отнести и старые кабели, вырезки из журналов и фотографии, пустые цветочные горшки и другие занимающие лишнее пространство предметы.

Что делать со старыми вещами

Чтобы хоть и не нужные, но новые вещи не выбрасывать окончательно, их всегда можно передарить или отдать в благотворительные организации. Также в некоторых городах устраивают своп-вечеринки – мероприятия, где люди обмениваются предметами быта и одеждой: приносят то, от чего хотят избавиться, и уносят с собой что-то приглянувшееся. А если вещи совсем в плохом состоянии, их можно отдать в переработку.

Ранее "Утро.ру" рассказало, в чем лучше всего провести новогоднюю ночь 2021.

Карина СИРАЗОВА

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