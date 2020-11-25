Распространяет слухи за деньги: историк Соколов объяснил иск против Первого канала

Распространяет слухи за деньги: историк Соколов объяснил иск против Первого канала
Олег Соколов. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Убивший аспирантку доцент считает, что его имя намерено пытаются опорочить

Несколько дней назад адвокат Олега Соколова, который ранее сознался в убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге, от имени историка подал иск против Первого канала и его экс-возлюбленной. В своем письме журналистам обвиняемый объяснил причины, а также предположил, кто решил опорочить его честь.

Соколов заявил, что после побоев 2008 г., о которых рассказывала его экс-возлюбленная Екатерина Пржигодзкая в эфире "Док-ток", они еще неоднократно виделись и даже вступали в интимную связь. Доцент с бывшей вместе были во Франции и в Испании в 2009 и 2013 г., и у этого есть подтверждения. Затем они просто встречались как приятели – никакой ненависти со стороны девушки не было, уверяет Соколов.

Расчленивший аспирантку историк предположил, что Екатерина Пржигодзкая "льет грязь" с подачи Евгения Понасенкова, с которым обвиняемого связывает давний конфликт. Соколов предположил, что блогер заплатил девушке, чтобы с ее помощью дискредитировать историка. Текст письма доцента приводит "Собеседник".

Напомним, что Олег Соколов потребовал опровергнуть обвинения в избиениях и удалить скандальный выпуск программы.

Карина СИРАЗОВА

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