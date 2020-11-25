Злоумышленники будут звонить, слать письма и SMS с обещанием больших скидок

Перед традиционной осенней распродажей мошенники активизируются. Они буквально атакуют граждан. То же самое произойдет и на днях, сообщили в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

В этом году "черная пятница" стартует в ночь на 27 ноября, и злоумышленники будут действовать еще напористее. Они станут звонить, слать письма и SMS, называя крупные торговые сети и обещая большие скидки, заваливать граждан предложениями совершить покупку в интернете.

Жителям подмосковья следует быть предельно внимательными и бдительными. Нужно приобетать товары строго на официальных сайтах и проверенных платформах. Узнать, надежен ли интернет-сервис, можно в онлайн-режиме на портале ФНС России.

Никогда крупные торговые сети не высылают на оплату отдельные ссылки – все делается через их официальные сайты. А мошенники создают сайты-клоны, адреса которых несколькими символами отличаются от настоящих, заявили в ГУРБ.

До того как ввести свои реквизиты на странице для оплаты, надо проверить, есть ли в начале его адреса сайта сочетание символов https://, а в строке – значок в виде закрытого замка. И нельзя переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".