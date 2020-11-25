Качиньский говорил с братом перед крушением Ту-154 под Смоленском - СМИ

Качиньский говорил с братом перед крушением Ту-154 под Смоленском - СМИ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Москва запросила у Варшавы материалы из уголовного дела, которые только всплыли в массмедиа

В польских СМИ в начале ноября появилась информация о том, что президент Лех Качиньский прямо перед крушением борта №1 Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 г. разговаривал по спутниковой связи с братом Ярославом. В связи с появившимися новыми деталями в деле о гибели президентского самолета Россия запросила у Польши фонограмму и стенограмму данной беседы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, передает "Интерфакс".

По его словам, во время разговора двух братьев, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Для оценки характера этого диалога Москва и попросила Варшаву о правовой помощи, отметил Иванов.

Одновременно он подчеркнул, что у России "не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы": все собранные нашим следствием факты свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа самолета, который принял решение садиться на аэродроме Смоленск-Северный в условиях плохой видимости.

В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко добавила, что наша сторона считает важным не оставлять без внимания ни один из вопросов, который имеет отношения к трагедии с польским самолетом. Москва будет максимально открыта и объективна в данном расследовании.

"В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", – цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.

Напомним, 3 ноября польское издание "Газета выборча" опубликовало интервью с экс-судьей Войчехом Лончевским, в котором тот заявил, что видел приобщенную к материалам дела стенограмму разговора братьев Качиньских аккурат перед гибелью Ту-154. Лончевский утверждает, что документ проходит под грифом "совершенно секретно", а посему он не стал распространяться о каких-либо деталях из него. Поляк считает, что власти пребывают "в ужасе" из-за того, что он знает все нюансы записи последнего разговора Качиньских.

Между тем, в местных медиа давно гуляет версия, что во время диалога Ярослав настоятельно советовал брату, т.е. президенту Польши, садиться именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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