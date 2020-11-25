Поляки отказались от дискуссии по Катынской трагедии

Поляки отказались от дискуссии по Катынской трагедии
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава предпочитает историческим фактам голословные обвинения

Сотрудники посольства Польши в РФ знали о готовящейся в России конференции по вопросам российско-польских отношений и были приглашены в ней участвовать. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, сотрудник Российского Военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров. Однако польские дипломаты не откликнулись на предложение, а теперь высказывают свое недовольство.

"К сожалению, многие проигнорировали наше приглашение, в том числе польское посольство",

приводит РИА "Новости слова Никифорова.

Ранее в Варшаве обвинили РФ в искажении исторических фактов за то, что участники конференции РВИО допустили, что погибшие в Катынском лесу поляки могли быть убиты нацистами.

Как пояснил Никифоров, этот вопрос еще предстоит изучать. На данный момент достоверно известно, что на месте массовых захоронений поляков могли быть похоронены и красноармейцы, поскольку в 1941-1942 г.г. там были развернуты госпитали.

Более того, по сведениям депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, в братских могилах, где могут быть похоронены поляки, были найдены многочисленные гильзы от немецких патронов. Поэтому еще предстоит понять, кто там лежит и от чьих рук они погибли. Выяснить всю правду о трагедии можно только после окончания там поисковых работ, которые там никогда толком не велись.

"Варшава сегодня заявляет о тысячах, там 6 300 (погибших). На самом деле сегодня подняты останки только 243 человек. Среди этих останков обнаружены красноармейцы",

- сказал Чепа в эфире радио "Говорит Москва". 

Поляки считают Катынскую трагедию одним из самых черных событий в своей истории. В 1940 г. в лесах Катыни были расстреляны около 4,5 тысячи польских офицеров. В 2010 г. на траурные мероприятия под Смоленском вылетела высокопоставленная польская делегация. При посадке самолет разбился, среди погибших оказался президент Польши Лех Качиньский с супругой. Расследование этой трагедии ведется до сих пор. 

Фоторепортаж
Проклятие Катыни: cамолет президента Польши разбился под Смоленском
"Вести.ru" © "Вести.ru" © "Вести.ru" ©
"Вести.ru" © "Вести.ru" © "Вести.ru" © "Вести.ru" © +
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей