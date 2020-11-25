Варшава предпочитает историческим фактам голословные обвинения

Сотрудники посольства Польши в РФ знали о готовящейся в России конференции по вопросам российско-польских отношений и были приглашены в ней участвовать. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, сотрудник Российского Военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров. Однако польские дипломаты не откликнулись на предложение, а теперь высказывают свое недовольство.

"К сожалению, многие проигнорировали наше приглашение, в том числе польское посольство",

– приводит РИА "Новости слова Никифорова.

Ранее в Варшаве обвинили РФ в искажении исторических фактов за то, что участники конференции РВИО допустили, что погибшие в Катынском лесу поляки могли быть убиты нацистами.

Как пояснил Никифоров, этот вопрос еще предстоит изучать. На данный момент достоверно известно, что на месте массовых захоронений поляков могли быть похоронены и красноармейцы, поскольку в 1941-1942 г.г. там были развернуты госпитали.

Более того, по сведениям депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, в братских могилах, где могут быть похоронены поляки, были найдены многочисленные гильзы от немецких патронов. Поэтому еще предстоит понять, кто там лежит и от чьих рук они погибли. Выяснить всю правду о трагедии можно только после окончания там поисковых работ, которые там никогда толком не велись.

"Варшава сегодня заявляет о тысячах, там 6 300 (погибших). На самом деле сегодня подняты останки только 243 человек. Среди этих останков обнаружены красноармейцы",

- сказал Чепа в эфире радио "Говорит Москва".

Поляки считают Катынскую трагедию одним из самых черных событий в своей истории. В 1940 г. в лесах Катыни были расстреляны около 4,5 тысячи польских офицеров. В 2010 г. на траурные мероприятия под Смоленском вылетела высокопоставленная польская делегация. При посадке самолет разбился, среди погибших оказался президент Польши Лех Качиньский с супругой. Расследование этой трагедии ведется до сих пор.