МКБ и "МегаФон" предложили предпринимателям особые условия

Клиенты получат ряд преференций

Популярный оператор сотовой связи "Мегафон" решил объединиться с Московским кредитным банком (МКБ). Цель – оказать поддержку предпринимателям в период острого экономического кризиса.



Теперь корпоративные абоненты сотового оператора смогут воспользоваться бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием в данной кредитной организации по тарифу "Оптимальный".

Оператор, в свою очередь, предлагает клиентам МКБ привилегии в виде подключения сервиса смс-рекламы. В качестве бонуса предпринимателям будет предоставлено 1500 бесплатных сообщений. Кроме того, клиенты банка могут рассчитывать и на другие преференции, например, расширенные тарифы по льготной цене.

Глава отдела малого и среднего предпринимательства МКБ Виктор Жидков пояснил, что в условиях карантинных ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции, многие бизнесмены переходят на работу в онлайн-формате.

Совместные предложения "Мегафон" и МКБ помогут предпринимателям облегчить работу с клиентами в удаленном режиме, а также позволят им сэкономить денежные средства.

Глава по маркетингу корпоративного предпринимательства "Мегафон" Павел Захаров отметил, что сотовый оператор заботится о своих клиентах и в такой непростой для всей страны период готов предложить им специальные условия.

Спецпредложения на связь для клиентов МКБ доступны по ссылке.

Спецпредложения для клиентов "Мегафон" на банковское обслуживание можно посмотреть по ссылке.