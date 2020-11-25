В России вспомнили керченский поход украинцев на фоне провокации эсминца США

В России вспомнили керченский поход украинцев на фоне провокации эсминца США
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Два года назад при захвате судов ВМСУ пострадал один наш пограничник - его укусила собака с "Яны Капу"

Сегодня исполнилось ровно два года со дня "великого" похода украинского москитного флота в район Керченского пролива, когда два боевых катера и буксир МВСУ 25 ноября 2028 г. попытались штурмовать проход под Крымским мостом. Итог провокации имени Петра Порошенко, был бесславным – российские пограничники арестовали суда служивых киевского режима, также за решетку отправились 22 моряка и два сотрудника СБУ, руководивших операцией по прорыву.

Впоследствии Москва вернула Киеву и военнослужащих, и агентов спецслужбы, и боевые суда Незалежной. Данный инцидент, напоминает издание "ЦарьГрад", подарил миру мем "Дави его, ...!".

Отметим, что в тот злополучный для украинских моряков ноябрьский день катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" без обязательного разрешения Погранслужбы РФ решил самостоятельно прорываться через Керченский пролив,  дав полный ход. Однако российские пограничники пошли на таран одного из судов ВМСУ. Вот тогда и появился вышеозначенный мем. Вся боевая украинская флотская колонна была задержана.

О "великий морском походе" также вспомнили и авторы телеграм-канала "Зрада чи перемога".

"На борту была еще собака Джесси, которая пряталась в каюте командира буксира "Яны Капу" и, по словам хозяина, "быстро разобралась, в чем дело, и начала действовать" – укусила одного из клятых москалей за ногу", – говорится в сообщении.

Постмайданные вожди Незалежной поймали, как говорится сейчас, хайп на этом событии и почти каждодневно гундели на всех международных площадках о печальной доле в российском узилище своих моряков, запускали в их поддержку бумажные кораблики и ловили по Донбассу и Украине гражданское население на будущий обмен. И он таки состоялся в сентябре 2019 г., но уже при президенте Владимире Зеленском.

Когда Киеву вернули суда, Москву обвинили в том, что в Крыму, где они находились, якобы свинтили плафоны и унитазы, а также пропали трусы членов экипажей. Российская сторона позже продемонстрировала видеокадры того, в каком состоянии корабли были переданы украинским представителям.

Вероятно, нужно считать случайным совпадением тот факт, что аккурат накануне чуть в похожую провокацию не вляпались моряки американского эсминца "Джон Маккейн", который влез вчера утром на два километра в наши территориальные воды в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. В результатепротиволодочный корабль "Адмирал Виноградов" предупредил посланников Пентагона, что готовится пойти на таран. Американцы не стали испытывать судьбу и ретировались восвояси.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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