Блогеры призвали Джастина Трюдо выйти из НАТО и отказаться от оружия

Пранкеры Лексус и Вован смогли дозвониться до премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Блогеры разговаривали с политиком от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Видео разговора появилось на Ютуб-канале "Vovan222prank". Пранкеры от лица Греты попросили Трюдо выйти наконец из НАТО и отказаться от оружия, передает "МИР24". "Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", – взывала Лжа-Грета.

Девушка также предупредила канадского премьера об угрозе Третьей мировой войны, а после предложила Трюдо вступить в закрытое сообщество для политических лидеров под ее предводительством.

К слову, от такого предложения премьер отказался, сославшись на то, что одного разговора недостаточно.

"Я бы очень хотел, если это возможно, чтобы ты отправила мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю", – ответил Трюдо.

Политик также пообещал познакомить "Грету" с персонажами мультфильма "Южный парк" Теренсом и Филипом.

Ранее стало известно, что один из пранкеров Вован собирается баллотироваться в депутаты Мосгордумы.