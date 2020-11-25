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Пранкеры Лексус и Вован смогли дозвониться до премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Блогеры разговаривали с политиком от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Видео разговора появилось на Ютуб-канале "Vovan222prank". Пранкеры от лица Греты попросили Трюдо выйти наконец из НАТО и отказаться от оружия, передает "МИР24". "Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", – взывала Лжа-Грета.
Девушка также предупредила канадского премьера об угрозе Третьей мировой войны, а после предложила Трюдо вступить в закрытое сообщество для политических лидеров под ее предводительством.
К слову, от такого предложения премьер отказался, сославшись на то, что одного разговора недостаточно.
"Я бы очень хотел, если это возможно, чтобы ты отправила мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю", – ответил Трюдо.
Политик также пообещал познакомить "Грету" с персонажами мультфильма "Южный парк" Теренсом и Филипом.
Ранее стало известно, что один из пранкеров Вован собирается баллотироваться в депутаты Мосгордумы.
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