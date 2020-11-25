Адвокатам посоветовали доказать невиновность их клиентов по предъявленным обвинениям

Суд в Гааге не будет рассматривать альтернативные версии крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в районе воюющего Донбасса, о чем запрашивала сторона защиты фигурантов уголовного дела.

Соответствующее ходатайство направляли адвокаты одного из обвиняемых россиянина Олега Пулатова.

"Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего", – цитирует "Интерфакс" одного из судей.

Защите, отметил он, необходимо просто попытаться доказать, что предъявленные фигуранту дела обвинения, не имеют под собой никаких оснований.

Суд получил много запросов со стороны защиты на дополнительное расследование гибели "Боинга". Однако инстанция считает, что в ряде случаев, оно является "бессмысленным", передает РИА "Новости".



"Например, если ранее проведенное расследование не привело ни к каким результатам, и повторный запрос проделать то же самое в таких же обстоятельствах не приведет к иному результату", – заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Также он не видит смысла повторно допрашивать тех свидетелей, которые не могут ответить на интересующие следствие вопросы.

Напомним, предварительные слушания в Нидерландах по делу о гибели MH17 стартовали 9 марта текущего года. Фигурантами процесса международная следственная группа объявила четырех человек: граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Только один из них согласился участвовать в процессе, но при содействии международной группы адвокатов. Пулатова в Гааге представляют два голландских и один российский защитники. Остальных судят заочно.

На прошлой неделе независимый технический специалист Юрий Антипов, который внимательно наблюдает за судебным процессом, в очередной раз раскритиковал работу следственной группы. По его мнению, она в упор не видела, а суд не воспринимает явных несостыковок в доказательной базе. Свои выводы специалист делает на основе размещенных в интернете фотографий с места крушения малайзийского самолета. Сам он является сторонником версии взрыва на борту лайнера как причины его гибели.

