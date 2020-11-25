Нашей стране пора избавиться от профильного ведомства, считает экономист

Ликвидация Пенсионного фонда РФ позволит повысить выплаты пожилым людям. С таким заявлением выступил экономист Константин Селянин.



По мнению эксперта, это ведомство является лишним. Функции ПРФ с легкостью могут выполнять российские власти. При этом уничтожение "ненужного" фонда с последующей распродажей его имущества обеспечит рост пенсий граждан.

В первую очередь, с молотка можно пустить многочисленные здания Пенсионного фона, филиалы которого в изобилии представлены в каждом регионе.

По подсчетам экономиста, такие радикальные меры приведут к тому, что каждый российский пенсионер будет получать на 150-200 рублей больше. Сумма небольшая, однако на нее можно купить несколько литров молока.

Кроме того, в здания ПФР смогут заселиться другие организации, что также благотворно скажется на экономике страны. А госбюджет при таком сценарии пополнится на 100 млрд руб., передает слова эксперта издание URA.RU.

Кстати, с предложением избавиться от Пенсионного фонда ранее выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, содержание ПФР дорого обходится государству.