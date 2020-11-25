Астролог рассказал, что нужно делать в ночь с 31 декабря на 1 января

Новый год – для многих главный праздник. Мы собираемся с родными и близкими, друзьями – это целый ритуал. Существует масса примет и традиций, чтобы привлечь удачу на будущее, денежное благополучие. Как правильно встретить Новый год 2021, чтобы все сложилось, для читателей "Утро.ру" рассказала астролог Елена Данилова.



Как встречать год Быка

В это интересное время, когда мы переживем коридор затмений, необходимо будет расчистить пространство и освободиться от всего изжившего себя, отпустить все, что давно пора. И период убывающей Луны поможет нам в этом. Важно поблагодарить всех учителей, которых встретили в этом году, проанализировать ситуации, которые вызвали наибольший эмоциональный отклик, сделать выводы, чтобы с легкостью идти дальше.

В момент боя курантов для жителей часового пояса Московского региона восходящим знаком будет Дева, чьей планетой управителем является Меркурий. Поэтому благоприятно будет поставить ёлку традиционного зелёного цвета (в отличие от рекомендаций на прошлый Новый год о креативности и необычном цвете этого символа праздника). Подойдут украшения золотистого цвета, пестрые игрушки и гирлянды.

Важно, чтобы на праздничном столе было много различной зелени, овощей и фруктов так же зелёного и жёлтого цвета.

Важно, чтобы на праздничном столе было много различной зелени, овощей и фруктов так же зелёного и жёлтого цвета. Исходя из положения небесных объектов многие соберутся дома, в кругу семьи, с шутками и остроумными тостами, и в текущих реалиях это не удивляет. Но важно создать атмосферу большого праздника, собрать шумную компанию, в которой обязательно найдётся лидер-заводила и тамада.

Поэтому стоит уже сейчас задуматься над созданием сценария и покупкой необходимой атрибутики, придумыванием списка гостей и меню, блюдами из которого будет удивлять своих гостей.

Меркурий является покровителем для студентов, поэтому рекомендуется помогать молодым талантам в это время. Возможно кто-то из знакомых учится в вузе, пригласите его на ваш праздник.

Можно также купить домой растение в горшке или подарить кому-то – это будет способствовать гармонизации энергий.

Стоит быть аккуратнее с огнём и любыми пиротехническими устройствами, а также лучше отложить занятия экстремальными видами спорта в это время, так как высок риск получения травм и ожогов.

В целом конец 2020 года обещает быть непростым, поэтому важно беречь себя от негативных эмоций, сохранять правильный настрой и радовать себя.

О том, что надеть на Новый год 2021 мужчинам и женщинам, читайте в нашем материале.