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Итоговое сочинение по русскому школьники будут писать 5 апреля 2021 года. Резервными днями станут 21 апреля и 5 мая. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Ранее московские власти приняли решение продлить дистанционное обучение для старшеклассников. Глава столицы Сергей Собянин подписал соответствующий указ. Учиться в домашних условиях школьники будут до 6 декабря.
РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела
Если США продолжат совершать походы в залив Петра Великого, русские пойдут до конца