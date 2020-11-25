Соответствующий приказ подписали Минпросвещения и Рособрнадзор

Итоговое сочинение по русскому школьники будут писать 5 апреля 2021 года. Резервными днями станут 21 апреля и 5 мая. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ранее московские власти приняли решение продлить дистанционное обучение для старшеклассников. Глава столицы Сергей Собянин подписал соответствующий указ. Учиться в домашних условиях школьники будут до 6 декабря.