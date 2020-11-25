В России могут появиться новые меры поддержки НКО

С такой инициативой выступили общественники

Представители Общественной палаты предлагают оказать дополнительную поддержку социально ориентированным НКО. Инициатива отправлена на рассмотрение главе российского правительства Михаилу Мишустину.



Помощь таким организациям благотворно влияет на социальную обстановку в стране. За период буйства коронавирусной инфекции НКО помогли пережить сложный период огромному числу россиян.

При этом ситуация в государстве останется сложной. На этом фоне растет запрос населения на помощь от социально ориентированных организаций и волонтеров. В связи с этим, было бы справедливо, если бы федеральные власти оказали им дополнительную поддержку.

По мнению руководительницы комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора Елены Тополевой-Солдуновой, ощутимой помощью для таких организаций станет снижение административной и налоговой нагрузки, помощь в приобретении масок, перчаток и антисептиков.

Так, предлагается пролонгировать действие преференций для НКО при кредитовании, улучшить условия по кредитным продуктам, а также предоставить им другие привилегии.

Общественники считают правильным снизить уровень контроля за такими организациями и дать отсрочку по выплате арендной платы до 1 октября будущего года.

В ОП надеются, что кабинет министров прислушается к их мнению при подготовке мер по социально-экономической стабилизации.