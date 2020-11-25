Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Познер назвал причины бед России, Польша обвинила Россию в провокации на фоне расследования крушения самолета Качиньского, США готовят новые санкции – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Жизнь

Вскрылись новые подробности крушения самолета, в котором был президент Польши Лех Качиньский. Перед катастрофой он говорил с братом. Россия направила Польше запрос – Варшава в ответ обвинила Москву в провокации.

Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. По предварительной информации, причиной стала остановка сердца. Спортсмен недавно отпраздновал 60-летний юбилей. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Владимир Познер заявил, что причиной все бед России являются большевики и православие.

Политика



Дональд Трамп решил насолить России перед тем, как покинуть пост президента США. Сегодня стало известно, что его команда готовит новые санкции против нашей страны.

Экономика

Эксперт нашел способ поднять пенсии россиян. Для этого он предложил ликвидировать ПФР. Правда, пенсии вырастут после этого всего на 100-200 рублей.

Новый год 2021

Чуть больше месяца остается до того, как этот год, наконец, завершится. Наверняка многие ждут этого с нетерпением. Как советуют встречать Новый год 2021 астрологи, чтобы все сложилось, в нашем материале.