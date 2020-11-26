Семьи участников того похода верят только в одну из ранее названных версий трагедии

Туристы из группы Дятлова погибли не от лавины, как считают в Генпрокуратуре, и не от рук снежного человека, о чем не раз говорили разные исследователи, – они отравились после взрыва ракеты. В этом уверены родственники погибших.

Они думают, что неподалеку от злополучного перевала могли проводить испытания новых ракет. Поэтому участники экспедиции и местные жители не раз видели светящиеся круги.

Трагедия случилась ночью за пять часов. Запуск над Коми завершился неудачно: из взорвавшейся ракеты выделился оксид азота, которым отравились туристы, озвучил мнение их близких адвокат Евгений Черноусов, передает StarHit.

Данную версию подтверждает то, что у дятловцев во рту были следы пены, а на одежде – остатки ядовитых веществ. Следователи, занимавшиеся этим делом в советское время, не смогли объяснить эти факты.

Ранее Генпрокуратура России пришла к выводу, что группу туристов погубила лавина. Это сразу опроверг руководитель студенческой группы, искавшей погибших. Сергей Соргин заявил, что никаких признаков сошедших с гор масс снега на месте, где нашли мертвых туристов, не было.

Версия родных дятловцев, может и верна, только есть один невыясненный факт. У туристов Людмилы Дубининой, Семена Золотарева и Николая Тибо-Бриньоля были сломаны ребра. А у девушки, кроме того, был вырван язык.

Произошедшая 61 год назад трагедия все еще волнует многих. Из-за чего погибли участники того похода, не известно, хотя причин озвучивалось много.

