Смешные анекдоты на 27 ноября

Взбодрить и развеселить в эту пятницу помогут забавные истории

Один охотник, увидев в доме другого на полу шкуру медведя, спросил, сам ли тот убил зверя и сколько раз стрелял.

– Да. Десять, – были ответы.

– А попал сколько? – не унимался любопытный.

– Да ни разу.

– Как же он умер?

– От хохота.

Начальник отчитывает опоздавшего на полдня работника. А тот:

– Вы не представляете, я целых 12 часов был без сознания.

– Что-то случилось? – удивляется руководитель.

– Да, спал как убитый.

Байден поинтересовался у кукушки, сколько лет он будет править Америкой. Птица настолько растерялась, что закудахтала.

Ребенок спрашивает у отца:

– Ты хотел бы попасть в сказку, чтобы биться с драконом и Бабой-ягой?

– Я уже давно живу в ней, с того самого времени, как вышел на работу и женился на твоей маме.

На пешеходном переходе машина чуть не сбила человека. Тот заорал, а водитель, открыв окно, говорит:

– Чего вопишь? Не ты один испугался.

Отец, выглядывая в окно, взволнованно говорит дочери:

– Такой сильный дождь начался, а мама вышла из дома без зонта.

– Не переживай, она может забежать в магазин и побыть там.

– Этого я как раз и боюсь.