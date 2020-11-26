Смешные анекдоты на 27 ноября

Смешные анекдоты на 27 ноября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Взбодрить и развеселить в эту пятницу помогут забавные истории
  • Один охотник, увидев в доме другого на полу шкуру медведя, спросил, сам ли тот убил зверя и сколько раз стрелял.

– Да. Десять, – были ответы.

– А попал сколько? – не унимался любопытный.

– Да ни разу.

– Как же он умер?

– От хохота.

  • Начальник отчитывает опоздавшего на полдня работника. А тот:

– Вы не представляете, я целых 12 часов был без сознания.

– Что-то случилось? – удивляется руководитель.

– Да, спал как убитый.

  • Байден поинтересовался у кукушки, сколько лет он будет править Америкой. Птица настолько растерялась, что закудахтала.
  • Ребенок спрашивает у отца:

– Ты хотел бы попасть в сказку, чтобы биться с драконом и Бабой-ягой?

– Я уже давно живу в ней, с того самого времени, как вышел на работу и женился на твоей маме.

  • На пешеходном переходе машина чуть не сбила человека. Тот заорал, а водитель, открыв окно, говорит:

– Чего вопишь? Не ты один испугался.

  • Отец, выглядывая в окно, взволнованно говорит дочери:

– Такой сильный дождь начался, а мама вышла из дома без зонта.

– Не переживай, она может забежать в магазин и побыть там.

– Этого я как раз и боюсь.

  • Все правильно, 2020-й на самом деле Год крысы. Люди сидят по домам как по норам, выбираются оттуда только за едой и, увидев человека, разбегаются в разные стороны.
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень

Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы

Лукашенко видит свое спасение в передаче Белоруссии России - Шушкевич

Один из разрушителей СССР посоветовал Москве не верить бацьке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей