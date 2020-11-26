Смешные анекдоты на 27 ноября

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– Да. Десять, – были ответы.
– А попал сколько? – не унимался любопытный.
– Да ни разу.
– Как же он умер?
– От хохота.
– Вы не представляете, я целых 12 часов был без сознания.
– Что-то случилось? – удивляется руководитель.
– Да, спал как убитый.
– Ты хотел бы попасть в сказку, чтобы биться с драконом и Бабой-ягой?
– Я уже давно живу в ней, с того самого времени, как вышел на работу и женился на твоей маме.
– Чего вопишь? Не ты один испугался.
– Такой сильный дождь начался, а мама вышла из дома без зонта.
– Не переживай, она может забежать в магазин и побыть там.
– Этого я как раз и боюсь.
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