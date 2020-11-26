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Сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке смогли определить происхождение металлического монолита, который недавно обнаружили в пустыне американского штата Юта. Выяснилось, что это работа художника-минималиста Джона Маккракена.
Творец выставлял свои работы в галерее. По предварительным данным, трехметровый монумент появился в пустыне в 2015 году. Сам художник умер в 2011-м в соседнем штате, передает Daily Mail.
Монолит обнаружили во время пересчета снежных баранов с вертолета. По закону в США запрещается устанавливать какие-либо конструкции на общественных территориях, напоминает телеканал "360".
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют