Как американцы обращаются с русскими в тюрьме: экс-заключенная выдала подробности

Как американцы обращаются с русскими в тюрьме: экс-заключенная выдала подробности
Мария Бутина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
К женщине применяли разнообразные методы психологического давления

Мария Бутина, бывшая американская заключенная, поведала о пытках, которые применяли к ней надзиратели в тюрьме. 32-летняя россиянка рассказала о своих откровениях, которыми поделилась в своей книге "Тюремный дневник", вышедшей 26 ноября.

32-летняя Бутина стала жертвой американской политики, отбыв за решеткой в США 467 дней как "иностранный агент без регистрации". Так, в своей книге Мария пишет о том, что к ней применяли пытки в изоляторе Вашингтона, где она проходила как "потенциальный суицидник".

Администрация учреждения "наделила" россиянку соответствующим статусом для оказания психологического давления – охрана регулярно проверяла, все ли у нее в порядке, и лишала Бутину сна. К заключенной приставили женщину, сидевшую напротив ее одиночной камеры и наблюдавшую за Марией 24 часа в сутки. Каждые 15 минут она будили арестованную и тормошила, пока та не даст ответ, что все в порядке.

"Если будешь игнорировать, могут посадить на медикаменты, сославшись на неадекватное поведение", – объяснила Мария в интервью kp.ru.

По несколько раз в день охрана проводила обыски, сопровождавшиеся унижением человеческого достоинства и включением ужасающего звука сирены. Для Марии даже придумали специальную кнопку – на нее нажимали, чтобы россиянка не могла спать. А чтобы заключенная не успела освоиться и привыкнуть, ее постоянно перебрасывали между тюрьмами.

Сама Бутина в одном из интервью признавалась, что не падала духом благодаря вере. Женщина также неоднократно заявляла о том, что никогда не занималась сбором конфиденциальной информации.

Егор МАЛКОВ

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