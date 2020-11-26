Вице-адмиралу было 62 года

Появилась информация о смерти начальника самой засекреченной военной структуры – Главного управления глубоководных исследований Минобороны, Алексея Буриличева. По некоторым данным, причиной трагедии стал коронавирус.

В 1996 году Алексей Витальевич получил медаль Героя России. Высшее звание было присвоено Буриличеву за то, что его подлодка К-461 "Волк" наткнулась в Атлантике на новейшую субмарину, принадлежавшую США, и некоторое время тайно преследовала ее.

В 2005 году Буриличев занял пост начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны. При нем произошел прогресс в развитии данной отрасли – появились автономные аппараты "Русь" и "Консул", предназначенные для проведения подводно-технических, аварийно-спасательных работ и прочих операций, передает "Фонтанка".

Сообщается, что вице-адмирал скончался на 63-м году жизни.