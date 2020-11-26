Обнищавшие из-за пандемии россияне перешли на хлеб

Обнищавшие из-за пандемии россияне перешли на хлеб
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
У многих жителей нашей страны теперь денег хватает только на дешевые продукты

Россияне стали намного чаще покупать хлеб. Такое замечено впервые за последние пять лет и связано с падением благосостояния граждан в период распространения коронавируса. 

Обеднев, люди стали отдавать предпочтение более дешевым, но сытным продуктам. Из остальных товаров приобретают только самые необходимые.

Доходы россиян с апреля по июнь упали на 8,4%, а за следующие три месяца – еще на 4,8%. Поэтому выбирают в магазинах недорогое, но питательное съестное, отметил президент Российского союза потребителей Алексей Лялин.

С января по сентябрь 2020 года продажи хлеба выросли на 2,9% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Выручка достигла  552,7 млрд рублей, рассказали в Российской гильдии пекарей и кондитеров, передает "Коммерсант".

За последние пять лет производство этого продукта сократилось на 5%. И, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад, а благосостояние населения улучшится, хлеба будут ежегодно выпускать меньше на 0,3 – 1,3%. В 2024 году производство упадет до 7,4 млн тонн.

Ранее сообщалось, кому из россиян на фоне пандемии грозит безработица. Остаться не у дел могут работники сферы услуг и развлечений.

Полина ДОРОЖКИНА

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