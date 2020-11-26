Нехватку лекарств в российский аптеках объяснили

Введение обязательной маркировки медикаментов к дефициту отношения не имеет

В последние месяцы россияне столкнулись с нехваткой препаратов в аптеках. Некоторые принялись винить в этом ГИС "Честный знак", которая якобы замедляет поставки медикаментов из-за проблем с системой маркировки. Источник в фармотрасли опроверг эту информацию, назвав истинные причины дефицита.

На недавнем совещании в Минпроме РФ представители компаний ОАО "Катрен", ПАО "Протек", федеральных аптечных сетей "РИГЛА", "Неофарм" и других сошлись во мнении, что проблем с системой маркировки "Честный знак" у них нет.

"Перебои с лекарствами возникают из-за нехватки сырья (производители закупают его за границей), роста курса доллара, увеличения спроса на препараты в 40 раз",

– поведал источник. По его словам, объяснение истинной причины проблемы занимает немало времени, поэтому все решили списать на начавшуюся недавно маркировку.

Эту информацию отчасти подтвердил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, система маркировки работает без перебоев.

В том, что "Честный знак" не замедляет поставки, может убедиться любой желающий в режиме онлайн на сайте системы, заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он добавил, что запрос обрабатывается не больше двух минут.

Кроме того, маркировку прошли лишь 10% лекарств, находящихся в обороте. Несмотря на это, остальные 90% никто не исключил – они по-прежнему продаются. К тому же 15% аптек и 13% дистрибьюторов до сих пор не подключились к системе, хотя сделать это нужно было до 1 июля 2020 года.

Нововведение выгодно не только государству, но и участникам рынка, считает заместитель директора Высшей школы экономики по экспертно-аналитической работе Сергей Плаксин.

"Для государства это сокращение нелегальной доли рынка и увеличение сбора налогов. Для производителей и продавцов – возможность более эффективного управления запасами товара на складах. В розничном звене – уменьшение товарных потерь, которые по некоторым данным оценивается в 1,8%. Для потребителя – это возможность уже на стадии приобретения убедиться в идентичности товара",

– заявил специалист, подчеркнув, что поддельные медикаменты могут серьезно навредить здоровью.

Напомним, что ранее "Честный знак" упрекали в том, что поставщики не заявляются на закупки лекарств госструктурами, срывая выполнение президентских программ. Так, задержки в получении кодов якобы влияли на сроки поставок, из-за которых и возник дефицит в аптеках.

После жалоб на несовершенство системы правительство России упросило работу с "Честным знаком". При этом представители ГИС утверждают, что к техническим сбоям приводила некорректная интеграция собственных информационных систем дистрибьюторов с государственной, сообщает URA.RU.

Обязательную цифровую маркировку лекарств, обуви, сигарет и папирос ввели в начале июля – теперь эти товары нельзя продавать без кодов Data Matrix, позволяющим проследить путь от производителя до покупателя.

Цель нововведения – защитить легальный бизнес и гарантировать покупку качественной продукции. Доступ к информации может получить любой, просто просканировав маркировку с помощью мобильного приложения.