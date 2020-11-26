Мужчине пришлось прервать свою речь

25 ноября из жизни ушел известный на весь мир футболист Диего Марадона. Спортсмену было 60 лет. Эта новость шокировала многих людей. Так, ведущий аргентинского телеканала TyC Sports, говоря о трагедии, не смог сдержать своих эмоций. В какой-то момент мужчина расплакался – несмотря на то, что он был в прямом эфире.

Журналист сообщил, что информация о смерти Марадоны достоверна. После этого убитый горем ведущий отвернулся, закрывая лицо рукой.

"Нет, я не могу продолжать", – произнес он.

Телевизионщики спешно перекрыли выступление ведущего фотографией молодого Диего, держащего над головой кубок. Однако при этом на фоне были слышны всхлипы представителя СМИ. Спустя некоторое время мужчина все-таки смог прийти в себя и настроиться на дальнейшую работу.

Напомним, Диего Марадона выступал за такие клубы, как "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

В начале ноября Диего Марадона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг. Позже спортсмена выписали. По некоторым данным, смерть футболиста наступила из-за остановки сердца.

Стало известно о том, что на Родине Марадоны, в Аргентине, объявили трехдневный траур.