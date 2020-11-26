Общая сумма задолженностей по коммуналке в стране перевалила за 1,4 триллиона

Объем долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги может вырасти в 1,5 раза после вступления в действие нового закона, запрещающего управляющим компаниям подавать в суд на лиц, уклоняющихся от уплаты. Такое заявление сделала глава ассоциации "Национального жилищного конгресса" Татьяна Вепрецкая.

С октября прошлого года в России действует закон, в соответствии с которыми запрещена подача исковых заявлений в арбитраж без предоставления личных данных ответчика, включая информацию в паспорте. Для управляющих компаний и организаций, оказывающих услуги по ресурсоснабжению, предоставлена отсрочка, действующая до конца 2020 года.

По словам Вепрецкой, с нового года все организации по предоставлению ЖКУ будут лишена права на отстаивание защиты в судебном порядке. По этой причине общая сумма долгов может увеличиться в 1,5 раза.

Так, размер неуплаты долгов в России за ЖКУ практически достиг 1,4 триллиона. К концу текущего года сумма может составить 1,6 трлн.

Ассоциация обратилась в Минстрой с предложением отложить действие закона до 2023 года, а также дать разрешение на использование государственной информационной системы ГИС ЖКХ для получения сведений о должниках, которые недоступны для управляющих компаний, передают "Известия".

Ранее эксперт Наталья Чернышева заявила, что в 2021 году сумма за ЖКУ в России увеличится на 4%.