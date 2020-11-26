Французских школьников обвинили в обезглавливании учителя

Всего по делу проходят 10 обвиняемых

Четырем школьникам предъявили обвинения в рамках дела об убийстве французского учителя Самюэля Пати, произошедшего в середине октября. 

Как пишет BFM TV, обвиняемыми по делу проходят четверо учеников. Еще троих обвинили в соучастии в обезглавливании профессора в Конфлан-Сент-Онорин. 

По инциденту, произошедшему 16 октября, возбуждено уголовное дело против 14 человек. 22 октября было предъявлено обвинение семи людям, в том числе двум несовершеннолетним, за "соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью".

Евгения НАГОРСКАЯ

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