Стоит отказаться от покупок бесполезных сувениров

До Нового года 2021 осталось чуть больше месяца. Многие уже сейчас начинают задумываться над подарками для близких и друзей. Существуют приметы, связанные с тем, что можно презентовать важным для вас людям, а что – нельзя.

Наступающий год – это год Белого Металлического Быка. Данный символ предпочитает простоту, удобство и самое главное – практичность. Исходя из этого, можно составить список подарков.

Что касается цветовой гаммы, то стоит выбирать подарки с наличием природных оттенков – зеленого, желтого, коричневого. Про красный цвет нужно забыть, ведь быки агрессивно реагируют на него.

Что не надо дарить в год Быка

Безделушки, которые нельзя будет использовать в быту;

Туалетные принадлежности – расчески, зеркала и так далее;

Обтягивающую одежду, сковывающую движения;

Подарки красного цвета;

Духи;

Золотые украшения.

Что можно дарить в год Быка

Подарки, связанные с определенным увлечением человека;

Мелкую бытовую технику – утюг, кофемашину, миксер;

Украшения из белого металла;

Вечные календари;

Махровый халат или пижаму;

Мягкий плед;

Вещи для организации домашнего пространства – органайзеры, тканевые коробки, контейнеры;

Набор посуды.

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