Что можно и нельзя дарить в год Быка: полезные советы

Что можно и нельзя дарить в год Быка: полезные советы
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Стоит отказаться от покупок бесполезных сувениров

До Нового года 2021 осталось чуть больше месяца. Многие уже сейчас начинают задумываться над подарками для близких и друзей. Существуют приметы, связанные с тем, что можно презентовать важным для вас людям, а что – нельзя.

Наступающий год – это год Белого Металлического Быка. Данный символ предпочитает простоту, удобство и самое главное – практичность. Исходя из этого, можно составить список подарков.

Что касается цветовой гаммы, то стоит выбирать подарки с наличием природных оттенков – зеленого, желтого, коричневого. Про красный цвет нужно забыть, ведь быки агрессивно реагируют на него.

Что не надо дарить в год Быка

  • Безделушки, которые нельзя будет использовать в быту;
  • Туалетные принадлежности – расчески, зеркала и так далее;
  • Обтягивающую одежду, сковывающую движения;
  • Подарки красного цвета;
  • Духи;
  • Золотые украшения.

Что можно дарить в год Быка

  • Подарки, связанные с определенным увлечением человека;
  • Мелкую бытовую технику – утюг, кофемашину, миксер;
  • Украшения из белого металла;
  • Вечные календари;
  • Махровый халат или пижаму;
  • Мягкий плед;
  • Вещи для организации домашнего пространства – органайзеры, тканевые коробки, контейнеры;
  • Набор посуды.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как привлечь удачу в Новом году. Для этого нужно прислушаться к советам астролога. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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