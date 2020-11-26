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До Нового года 2021 осталось чуть больше месяца. Многие уже сейчас начинают задумываться над подарками для близких и друзей. Существуют приметы, связанные с тем, что можно презентовать важным для вас людям, а что – нельзя.
Наступающий год – это год Белого Металлического Быка. Данный символ предпочитает простоту, удобство и самое главное – практичность. Исходя из этого, можно составить список подарков.
Что касается цветовой гаммы, то стоит выбирать подарки с наличием природных оттенков – зеленого, желтого, коричневого. Про красный цвет нужно забыть, ведь быки агрессивно реагируют на него.
Что не надо дарить в год Быка
Что можно дарить в год Быка
Ранее "Утро.ру" рассказало, как привлечь удачу в Новом году. Для этого нужно прислушаться к советам астролога.
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют