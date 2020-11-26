Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень

Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы

Британский сайт Bellingcat появился за два дня до катастрофы "Боинга" и с тех пор последовательно пытается доказать вину российской стороны и скорее всего, связан с СБУ.

Об этом в своей статье для издания Uitpers пишет голландский журналист Эрик ван де Бек. В частности, он рассказал, что основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс уже сделал себя имя как блогер из Сирии, но при этом не говорит по-арабски и не разбирается в видах вооружения.

Что касается "Боинга", то у Эрика ван де Бека вызвало подозрение, что в первый же день катастрофы СБУ выложила переговоры бойцов ДНР о сбитом самолете, а затем публиковала кадры установки "Бук", выложенные в соцсетях.

Информацию мгновенно подхватил сайт Bellingcat, который очень быстро выдвинул свою версию: "Боинг" сбили недалеко от Первомайского из "Бука", привезенного из России. При этом причастность самой Украины к катастрофе с самого начала была отметена. Таким образом, Bellingcat удалось еще до начала расследования убедить Запад именно в своей версии.

Позже объединенная следственная группа JIT также присоединилась к "заранее подготовленной истории СБУ" и отметала все другие версии, включая возможность уничтожения самолета украинским истребителем.

12 ноября на сайте Bellingcat была опубликована большая статья, на которую, по всей видимости, и ответил Эрик ван де Бек. В частности, в ней говорится, что сам он связан с сайтом BonanzaMedia, который работает на ГРУ. В качестве доказательств Bellingcat приводит письма офицеров российской разведки, которые получили хакеры. В них якобы шла речь о правках, которые необходимо внести в статьи.

Александр ИЛЬИН

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Интересно, а этот товарищ (Эллиот Хиггинс) более чем на 2 дня вперед предвидеть может, а выигрышный номер в лото знает?
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